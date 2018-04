Tweede sportieve versie voor nieuwe SUV Audi SQ3 buiten de deur

De Q3 is momenteel het oudste model binnen de Audi-familie, maar binnenkort stroomt er vers bloed door de Q3-aderen. De nieuwe generatie Q3 komt ogenschijnlijk ook als SQ3 op de markt.

De in 2011 gelanceerde Q3 kreeg eind 2014 een facelift en daarmee beginnen de jaren voor Audi's X1-concurrent toch echt te tellen. De nieuwe Q3 wisselt bij zijn generatiewissel zijn PQ35-platform, dat is te vinden onder auto's als de Golf 5/6, om voor de inmiddels al jaren bekende modulaire MQB-basis. Minder kilo's, meer interieurruimte. Bovenaan de ladder komt net als momenteel het geval is ongetwijfeld weer een sportieve RS-versie, maar Audi lijkt meer van plan op sportief vlak.

Zo lijkt het erop dat de Q3 voor het eerst ook kennismaakt met een S-versie, een variant die ook voor kleinere broer Q2 in het verschiet ligt. Het is de achterbumper, met aan weerszijden dubbele uitlaatpijpen, die verraadt dat het hier om meer gaat dan een S Line-pakketje. Rond de luchtopeningen in de bumper zien we de voor de S-uitvoeringen kenmerkende zilverkleurige afwerking en achter de wielen houden rode remklauwen zich schuil.

Onder de kap ligt waarschijnlijk een 2.0 TFSI met een vermogen van in ieder geval boven de 300 pk. De huidige S3 is bijvoorbeeld 310 pk sterk, terwijl de uitgaande RS Q3 het met 340 pk moet stellen. De nieuwe RS Q3 zal naar verwachting over minimaal 400 pk komen te beschikken. De nieuwe Q3 komt nog dit jaar op de markt.