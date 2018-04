Nieuwe bumpers Audi scherpt R8 aan

Met 9 in Nederland verkochte Audi's R8 in 2017 is de Duitse supercar natuurlijk niet Audi's belangrijkste model, maar hij draagt wel bij aan een sportief imago. Dit licht ingepakte exemplaar lijkt het eerste levensteken van een aangepaste variant.

Vorige maand maakten we nog kennis met de achterwielaangedreven Audi R8 V10 RWS. Nu zien we zijn toekomstige broertje deels ingepakt in camouflagemateriaal. Veel veranderingen heeft Audi niet in petto, maar wie goed kijkt, ziet toch subtiele verschillen in vergelijking met het huidige model die we sinds 2016 kennen. De voorbumper is opnieuw getekend rondom Audi's nieuwe grille, die we eerder bij de nieuwe A6 en A7 zagen. Audi lijkt vooralsnog de huidige koplampen één op één over te zetten op het vernieuwde model, maar dat kan nog veranderen. Bij de luchtinlaten aan de weerzijde van de voorbumper zijn de verticale spijlen verdwenen en plaats Audi daar nu hetzelfde rooster als in de grille. Onder de voordeuren tekenden de ontwerpers nieuwe sideskirts en ook de achterkant is aangepakt. Zo loopt het rooster nu optisch in één stuk door en schroeft Audi de kentekenplaat daar nu in het midden op. Eerder werd de opening in het midden onderbroken.

De gespioneerde gele R8 heeft een stevige spoiler achterop. De twee uitlaten hebben beide ovaalvormige uiteinden waardoor het geluid luider de wereld in wordt geholpen. Die compensatie lijkt hij ook nodig te hebben, want hoogstwaarschijnlijk krijgt de 540 pk sterke V10 die nu al leverbaar is gezelschap van de 2.9-liter V6 uit de RS5, een blok met 450 pk. Dat moet goed nieuws zijn voor de prijs van de auto, niet in de laatste plaats door een lagere CO2-uitstoot. Wanneer de vernieuwde R8 bij de showrooms staat, is vooralsnog onbekend.