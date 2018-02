Slideshow

Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition: 705 pk! Abt RS6-R via officiële Audi-kanalen

Liefhebbers van de Audi RS6 opgelet: in Duitsland komt deze RS6 Avant Nogaro Edition beschikbaar, een door Audi geleverde maar door Abt onder handen genomen 705 pk sterke versie van die sportstation.

De Audi-adepten van Abt leveren als je met genoeg geld over de brug komt diverse krachtkuurtjes voor diverse modellen van Audi. Van de huidige RS6 heeft Abt de RS6-R in de showroom staan, een 705 pk en 880 Nm sterke smaak waarvan de tuner slechts 50 exemplaren zou bouwen. Audi heeft besloten om die extreme Abt-creatie ieder geval in het thuisland als RS6 Avant Performance Nogaro Edition te gaan leveren.

De RS6 Avant Performance Nogaro Edition is zoals gezegd dezelfde 705 pk en 880 Nm sterke RS6 Avant die Abt als die Abt heeft geprepareerd, 100 pk krachtiger dus dan de 605 pk sterke 4.0 TFSI in de standaard RS6. De topsnelheid ligt op 320 km/h.

De auto komt in een oplage van 150 stuks beschikbaar en is in alle gevallen Nogaro Blue gespoten, een knipoog naar de RS2 uit 1994 en auto's als de RS4 die meer dan eens in deze blauwe kleur gespoten werden.

De speciale editie is vanbuiten verder aangekleed met zwarte details. De zwarte spiegelkappen, zoals op de foto's te zien, zijn ook in het blauw leverbaar. De auto staat op 21-inch lichtmetaal, heeft donkere achterste zijruiten en is ook vanbinnen in het blauw uit te voeren. Wie liever geen blauw wenst, kan opteren voor een zwart interieur. Het prijskaartje? In Duitsland minimaal 124.200 euro. Wie de blauwe aankleding wenst, is 130.000 euro kwijt.