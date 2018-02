Slideshow

Audi RS4 Avant volgens Abt 510 pk en 680 Nm voor nieuwe RS4

Zojuist schreven we over een door Abt onder handen genomen RS6 die via de officiële kanalen van Audi in het thuisland beschikbaar komt. Meer Abt-nieuws komt vandaag in de vorm van diens afgetrainde variant van de RS4 Avant.

Het is het bekende liedje bij Abt: het standaardvermogen is een waarde waar flink wat aan kan worden gesleuteld. Zo ook bij de van nature 450 pk en 600 Nm sterke RS4 Avant.

De 2,9-liter biturbo-V6 in Abts visie op de sterke stationwagon is goed voor 510 pk en 680 Nm. Het extra vermogen wordt mogelijk gemaakt door de Abt Engine Control Unit die de krachtbron aanstuurt. Sprintcijfers houdt Abt nog even onder de pet. De normale RS4 is in elk geval in staat om in 4,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Reken maar dat daar behoorlijk wat van af is gesnoept.