Rariteit keert terug Audi RS Q3 in beeld

Audi staat niet bepaald bekend om z'n gekke uitspattingen, maar met de RS Q3 heeft het merk toch echt een automobiele mafketel in huis. De even compacte als razendsnelle SUV krijgt een opvolger na de generatiewissel en die auto is nu voor het eerst in beeld.

Audi's RS-versies blijven doorgaans voorbehouden aan sedans en – vooral- stationwagens, maar uitgerekend voor de compacte Q3 maakten de Duitsers een uitzondering. De RS Q3 is daarmee zowel een vreemde eend in de RS-bijt als een aparte aanbieiding binnen het Q-gezelschap. Met 367 pk in de sterkste Performance-trim is de uitgaande RS Q3 voor een RS-Audi bovendien niet eens zo krachtig, al zijn z'n sprintcijfers wel degelijk indrukwekkend.

Uiteraard doet de nieuwe versie er nog een kwestie bovenop. De auto krijgt naar verwachting de beschikking over de 2.5-vijfcilinder uit de laatste lichting van de RS3, die met 400 pk en 480 Nm een stuk krachtiger is dan het blok van de huidige top-Q3. Verwacht dan ook een 0-100 tijd van zo'n 4,5 seconden.

Aan de buitenkant is nog niet al teveel te zien en de kans is groot dat dat zo blijft. Heel uitbundig is ook de huidige RS Q3 namelijk niet. Dankzij grote uitlaateindstukken, een andere grille en wat verder naar beneden doorgetrokken bumpers is er toch het nodige onderscheid. De vorige RS Q3 vond alleen de Mercedes-AMG GLA 45 op z'n pad, maar krijgt in de toekomst waarschijnlijk te maken met AMG-versies van de nieuwe GLA én de nieuwe GLB-klasse. Op basis van de BMW X2 verwachten we wel een 'sub-M', maar of er