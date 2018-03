Slideshow

Audi rijdt met E-tron door Genève Prototypes zoeken aandacht

Audi probeert tijdens de autosalon van Genève op een wel heel bijzondere manier aandacht te trekken voor de E-tron, de elektrische SUV van het merk. De auto’s zullen gewoon op straat te zien zijn!

Of dit besluit is genomen omdat Audi zenuwachtig wordt van de Jaguar i-Pace vertelt het verhaal niet, maar feit is dat ook Audi's alternatief dankzij deze actie enige aandacht zal krijgen. De E-tron rijdt vandaag en morgen, tijdens de eerste persdag van de beurs, rond op een vaste route door Genève. Audi nodigt omstanders uit om de gecamoufleerde auto te fotograferen en de foto's op social media te delen. Audi maakt van de gelegenheid gebruik om een teaser te tonen, waarop in ieder geval het fleurige camouflagemateriaal goed te zien is.

Bijzonder is dat Audi de auto vanaf nu eenvoudigweg omschrijft als 'E-tron'. Eerder werd gesproken over 'E-tron Quattro'. De E-tron is al in twee verschillende concept-vormen getoond, waarvan de eerste nog dit jaar moet verschijnen. Gezien de aard van deze publiciteitsstunt is Genève niet het toneel voor z'n definitieve onthulling.