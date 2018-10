Peformance vervangt Plus Audi R8 onder het mes

Audi heeft de R8 op de snijtafel gelegd. De Duitse supercar keert met een opgefrist uiterlijk en aangescherpte techniek terug naar de markt.

De in 2015 gepresenteerde tweede generatie van Audi's R8 wordt na zo'n 2,5 jaar gemoderniseerd. Vrees niet, de V10 blijft. Sterker nog, die 5,2-liter tiencilinder krijgt er vermogen bij. In de reguliere R8 - alles is relatief - stampt die hoogtoerige V10 er 570 pk en 550 Nm uit. Dat is 30 pk en 10 Nm meer dan voorheen. Met dat vermogen sprint de vernieuwde R8 in 3,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De opengewerkte versie, de R8 Spyder, heeft 3,5 seconden voor dezelfde sprint nodig. De topsnelheid ligt op 324 km/h voor de dichte R8 en op 322 km/h voor de Spyder.

Momenteel biedt Audi een extra krachtige Plus-versie van de R8 aan, een auto die vanaf nu R8 Performance Quattro heeft. De tiencilinder leverde in de Plus-versie 610 pk en 560 Nm, maar dat vermogen is nu opgeschroefd naar 620 pk en 580 Nm. De dichte R8 Performance Quattro heeft in 3,1 seconden een snelheid van 100 km/h op z'n digitale instrumentarium staan (3,2 tellen voor de Spyder). De topsnelheden: 331 km/h voor de Coupé en 329 km/h voor de Spyder.

Er verandert meer op technisch vlak. Zo zegt Audi het onderstel aangescherpt te hebben, wat voor een hogere stabiliteit moet zorgen. De stuurbekrachtiging en de stuurinrichting is anders afgesteld en de R8 moet nu directer reageren. Verder zijn aanpassingen aangebracht in de rijmodi die je via Drive Select kunt vinden. Audi spreekt over grotere verschillen tussen de standen Comfort, Auto, Dynamic en Individual. Het ESC-systeem (Electronic Stabilization Control) is verbeterd en dat zou de remweg moeten verkorten.

Standaard staat de R8 op 19-inch lichtmetaal, al staan 20-inch exemplaren op de bestellijst. R8's met stalen remschijven zijn te herkennen aan hun rode of zwarte remklauwen. De exemplaren met keramische remmen krijgen grijze of rode exemplaren. Optioneel levert Audi een stabilisatorstang, vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt kunststof. Die brengt het gewicht met grofweg 2 kilo terug.

Uiterlijk

Vanbuiten zijn de vernieuwde R8's onder meer te herkennen aan de bredere, plattere grille met nieuw gaaswerk. Tussen de voorklep en de grille brengt Audi een soort 'brievenbus' aan die we niet alleen kennen van de nieuwe A1, maar ook van de onlangs gepresenteerde R8 LMS GT3. De complete voorbumper is nieuw en ook de luchtopeningen onder de koplampen zijn anders van vorm. De verticale lamellen keren daar niet meer terug. Het voorheen alleen onder de achterlichten aanwezige gaaswerk loopt nu over de hele breedte van de kont. Uiteraard is ook de achterbumper nieuw; daarin zijn nu twee grote, ronde uitlaateindstukken in plaats van trapeziumvormige exemplaren verwerkt. Nog een kleine aanpassing: het luchtfilter van de V10 zit voortaan onder een nieuwe afdekkap die in kunststof of in carbon uitgevoerd kan worden.

Natuurlijk valt er genoeg naar eigen smaak aan te kleden. Bij de standaard R8 zijn zaken als de splitter aan de voorzijde, de ornamenten op de flanken en de diffuser in hoogglans zwart afgewerkt. Bij de R8 Performance Quattro zijn die zaken in matgrijs afgewerkt. Verder levert Audi voor beide versies optioneel een pakket waarmee de genoemde details in hoogglans koolstofvezel zijn uitgevoerd. Audi levert de R8 verder in twee nieuwe kleuren: Kemora-grijs en Ascari-blauw. De aanpassingen in het interieur hebben puur betrekking op nieuwe kleurstellingen en materialen.

De vernieuwde R8's zijn in het eerste kwartaal van volgend jaar in ons land te vinden. Nederlandse prijzen volgen in een later stadium.