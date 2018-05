Schetsfestijn deel 3 Audi Q8 opnieuw in beeld

Slideshow

Wat moeten we hier nu nog van zeggen… Audi heeft opnieuw een tekening van de op handen zijnde Q8 de wereld in gestuurd. De auto is er nu écht bijna!

Als je teaser-moe bent, begrijpen we dat, want we zagen de Q8 al eerder vanuit verschillende andere hoeken. De tekeningen zijn alle drie duidelijk genoeg. Op schetsen als deze komt een auto altijd wat krachtiger over dan in het echt, dankzij de enorme wielen en dito bumperpartijen, maar op detailniveau heeft de Q8 geen geheimen meer. Reken er dus maar op dat alles wat hier te zien is straks ook op het productiemodel te vinden is. De Q8 krijgt dus een opvallende zilverkleurige baan rondom zijn nogal forse grille, ver uit elkaar staande lamellen in die grille en ongebruikelijke zwarte vlakken onder de koplampen. Daarmee wijkt de auto op een aantal punten duidelijk af van andere recente Audi's, zoals de A8 en A6.

Overeenkomsten zijn er natuurlijk ook, zodat Audi's nieuwe opper-SUV duidelijk herkenbaar is als Audi. De Q8 lijkt qua uiterlijk nog het meest op een mix tussen een Q7 en een Lamborghini Urus en moet nadrukkelijk sportiever zijn dan zijn reeds bestaande broertje. Dit is vermoedelijk de laatste teaser, want zeer binnenkort kunnen we de auto eindelijk in zijn geheel – en door middel van foto's – laten zien.