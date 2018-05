Schetsfestijn deel 2 Audi Q8 nu van voren

Audi is behoorlijk fanatiek aan het opwarmen voor de komst van de Q8. We krijgen nu de voorzijde van het nieuwe model te zien.

De Q8 is een hagelnieuw model dat Audi toevoegt aan een modellengamma dat steeds breder wordt. De Q8 - zijn naam geeft het al aan - wordt een stapje boven de Q7 op de statusladder gepositioneerd en kan worden gezien als de sportiever ingestelde en tevens vlotter getekende Q7-broer.

Audi gaf met twee studiemodellen al voorproefjes op de productierijpe auto die op afzienbare termijn aan het publiek zal worden getoond. Die definitieve Q8 is meer dan slechts een Q7 met een aflopende daklijn. De auto krijgt een eigen front en ook aan de achterzijde draagt de auto - zo konden we uit eerdere spyshots en uit een eerdere teaser al opmaken - een meer eigen ontwerp. Hier vinden we namelijk een over de gehele breedte lopende lichtbalk, iets wat we al kennen van modellen als de A7 en de A8.

Met de Q8 Sport Concept, het tweede studiemodel dat aan de komst van de Q8 voorafging, liet Audi al zien hoe een extra potente versie van het model zou kunnen opdrogen. Zet dus in elk geval in op de komst van een SQ8, een variant met dezelfde 4,0-liter V8 als in het vooronder van de SQ7. Ook ligt de komst van een plug-in hybride-variant voor de hand.