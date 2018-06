Tussen Q7 en Urus Audi Q8 is los

Slideshow

Na een eindeloos lange teasercampagne trekt Audi vandaag eindelijk het doek van de Q8. De auto is niet zo zeer groter dan een Q7, maar wel opvallender en gaat de strijd aan met onder meer de BMW X6 en de Mercedes-Benz GLE Coupé.

Niet groter? Sterker nog, met een lengte van 4.986 mm is de Q8 zelfs enkele millimeters korter dan een Q7. Wel is de nieuwkomer iets breder en lager dan de Q7, wat hem meteen al aan krachtiger proporties helpt. Op designgebied opereert de Q8 in het spectrum tussen de Q7 en de Urus. De sportievere proporties worden onderstreept door behoorlijk forse wielkasten, brede schouders, een relatief lage raampartij en een zeker voor Audi-begrippen opvallende kop en kont. Aan de voorzijde valt de grille op. Natuurlijk gaat het om Audi's bekende, inmiddels wat bredere 'single frame grille', maar die is in dit geval gevat in een brede zilverkleurige rand. De achterzijde wordt gedomineerd door een aaneengesloten achterlichtpartij in de stijl van de A7 en A8, een stijlelement dat in dit geval in een brede zwarte baan is gevat.

Touchscreens

De Audi Q8 blijft in zijn definitieve vorm met al die details verrassend dicht bij de Concept Q8 uit januari 2017 en verschilt alleen door de toevoeging van voor productiemodellen verplichte of wenselijke onderdelen. Ook het interieur van de auto komt nagenoeg overeen met dat van zijn voorbode, wat betekent dat de Q8 vanbinnen – uiteraard – erg lijkt op zijn pasgeboren broertjes A6, A7 en A8. Het moderne Audi-interieur is daarmee een zee van touchscreens en gladde, glimmende oppervlakken en krijgt bovendien een opvallend, optisch kamerbreed ventilatierooster mee. De vijfzits Q8 biedt achter de achterbank 605 liter bagageruimte, met de rugleuning plat wordt dat 1.755 liter. Audi stelt dat de auto daarmee de concurrentie achter zich laat, maar dat hangt er wellicht wel vanaf wat je allemaal tot de concurrentie rekent. Hoewel een X6 het met 580 liter wel moet afleggen, kan er in een Cayenne bijvoorbeeld maar liefst 770 liter(!) aan spullen worden verstouwd.

De Q8 Concept uit 2017

Terreincapaciteiten

Nu is zo'n Cayenne natuurlijk geen 'coupé-SUV', al is de auto wel nadrukkelijk sportief. Audi bezigt die door sommigen gehate term wel en dicht de auto sportieve eigenschappen toe, maar legt daarnaast de nadruk op luxe en – verrassend – terreincapaciteiten. "De SUV Coupé kan doorgaan waar het asfalt eindigt, dankzij een grondspeling van maximaal 254 millimeter en natuurlijk Quattro-vierwielaandrijving", vertelt het persbericht. Belangrijker voor de meeste Q8-kopers zijn de prestaties op de weg. Veelvuldig gebruik van aluminium moet het gewicht omlaagbrengen, al is de auto met 2.145 kg voor de 3.0 TDI niet bepaald licht te noemen. Om deze mastodont alsnog vlot door de bocht te krijgen, trekt Audi behalve adaptieve dempers en optionele luchtvering vierwielbesturing uit de kast.

Diesel

Waar de definitieve Q8 wél stevig verschilt van de Concept-Q8, is onderhuids. De voorbode beschikte over een plug-in hybride aandrijflijn met een TFSI-benzinemotor, terwijl de échte Q8 toch weer gewoon als diesel wordt gepresenteerd. De 50 TDI-versie beschikt over de bekende 3.0 TDI met 286 pk en 600 Nm. Het blok wordt alsnog door elektriciteit ondersteund dankzij een 48V-boordnet en mild hybrid-technologie. Daardoor kan de Q8 bij snelheden tussen de 55 en 160 km/h 'zeilen' met een uitgeschakelde motor en wordt er tijdens het afremmen energie opgewekt. Met deze aandrijflijn sprint de Q8 in 6,3 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt hij een top van 232 km/h. Een minder krachtige diesel met 230 pk (45 TDI) en een benzineversie met 340 pk (55 TFSI) volgen begin 2019. De 30 TDI wordt al in juli in Europa geïntroduceerd.