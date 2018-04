Verlengd voor China Audi Q5L gepresenteerd

Tijdens Auto China in Peking heeft Audi de speciaal voor de Chinese markt bestemde verlengde Q5 gepresenteerd: de Q5L.

In China zijn modellen met net wat extra centimeters beenruimte op de achterbank populairder dan ooit. De lijst met auto's die een langere wielbasis hebben dan hun Europese broertjes groeit gestaag. Nu is ook de huidige Q5 als Q5L te krijgen.

Audi levert in China al de A4L, A6L en A8L en daar komt deze Q5L nu bij. Het is de eerste keer dat Audi een van zijn SUV's in de lengte uitrekt. De wielbasis groeit met 8,8 centimeter en de lengte neemt met hetzelfde aantal centimeters toe. De bagageruimte blijft verder gelijk, alle verkregen extra ruimte komt ten goede aan de been- en knieruimte van de achterpassagiers.

De Q5L is te krijgen met een 190 pk en een 252 pk sterke variant van de 2.0 TFSI. De auto, die als CKD-kit naar China wordt verscheept, wordt geassembleerd door de joint-venture FAW-VW in het Chinese Changchun. In Europa hoeven we de verlengde Q5 niet te verwachten.