Slideshow

Audi Q3 komt in 2018, Q4 in 2019 Nieuwe cross-overs uit Hongarije

De Audi-fabriek die in het Hongaarse Gyor is gevestigd heeft zijn 500.000ste Audi gebouwd. De auto die de mijlpaal haalde is een Viper Green gespoten TTS. Leuk en aardig, maar interessanter is het gegeven dat Audi bevestigt dat het ook de nieuwe Q3 en Q4 in Hongarije gaat bouwen.

Audi is al sinds 1993 actief in het in Hongarije gelegen Győr, maar het is pas sinds 2013 dat het er niet alleen auto's of motoren assembleert, maar ook volledig produceert. Sinds de uitbreiding van de productiefaciliteit in dat jaar, heeft Audi er 500.000 modellen geproduceerd.

Momenteel produceert Audi de A3 Sedan, de A3 Cabriolet en de RS-versies van zowel de TT als de A3 Sedan in Györ, maar de werknemers kunnen zich alvast opmaken voor het draaien van extra uren en het ontmoeten van nieuwe collega's. Audi bevestigt namelijk niet alleen dat het er volgend jaar de volledig nieuwe generatie Q3 gaat bouwen, maar dat het een jaar later de Q4 aan zijn portfolio toevoegt.

Q3

De Q3 die Audi momenteel in de showrooms heeft staan, stamt in de basis uit 2011. In 2014 onderging de cross-over een facelift om er weer even tegenaan te kunnen. De nieuwe Q3 komt zeer waarschijnlijk op het MQB-platform te staan, een basis die al breed is uitgesmeerd over de Volkswagen Group. De voor de Q3 nieuwe voordelen die hiermee gepaard gaat, komen onder andere tot uiting in een lager gewicht, meer interieurruimte en nieuwe zaken als nieuwe infotainment. Naar verluidt verschijnt er zowel een plug-inhybride als een volledig elektrische variant van de Q3. Volgend jaar komt de nieuwe Q3 op de markt.

Q4

Het is nog niet helemaal zeker wat Audi van plan is met de Q4. Zijn naam geeft in ieder geval aan dat het model tussen de Q3 en Q5 in het gamma komt, maar of het opvulmodel de vorm aanneemt van een Q3-met-aflopende daklijn of compleet anders wordt vormgegeven, valt nog te bezien. In de wandelgangen wordt gesproken over een productieversie van de in 2014 getoonde TT Offroad Concept, een model waarvan eerder werd gedacht dat hij - samen met een productieversie van de in hetzelfde jaar getoonde TT Sportback Concept - was afgeschoten. We wachten af!