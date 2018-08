Elektroconcept zoemt Pebble Beach binnen Audi PB 18 e-tron is los

Slideshow

Zojuist heeft Audi de PB18 e-tron naar voren geschoven tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach.

Eerder liet Audi middels een teaserplaat weten dat het de PB18 e-tron mee zou brengen naar Pebble Beach. Vandaag is de daadwerkelijke concept-car dan ook echt aan het daglicht voorgesteld.

De PB18 e-tron is volgens Audi een "[...] radicale vooruitblik op de sportauto van morgen". Het mag geen verrassing heten dat de in Malibu ontworpen PB18 e-tron, het laatste deel van zijn naam geeft het al weg, over een elektrische aandrijflijn beschikt. 'PB18' is een verwijzing naar zowel Pebble Beach als LMP1-racer R18 e-tron.

Dan de aandrijflijn. Op de vooras is een 204 pk sterke elektromotor geplaatst die samen met twee samen 476 pk sterke exemplaren op de achteras goed is voor een gecombineerd vermogen van 680 pk en 830 Nm. In boostmodus ligt het vermogen zelfs op 775 pk. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h ligt op net iets meer dan 2 seconden. Het accupakket heeft een capaciteit van 95 kWh, goed voor een actieradius van ruim 500 kilometer.

Het uiterlijk van de PB18 e-tron doet enigszins denken aan dat van de Aicon Concept die het merk vorig jaar presenteerde. Deze nieuwkomer is in elk opzicht stukken extremer vormgegeven. Audi geeft deelt de auto op de autonome schaal in in 'Level 0'. Met andere woorden: de concept-car beschikt over geen enkel autonoom systeem. Als je de PB18 in je eentje gebruikt, kun je de stoel en het instrumentarium, de auto beschikt immers over drive-by-wire-techniek, naar het midden van het interieur positioneren.

De 1.550 kilo wegende Audi is opgebouwd uit een mix van aluminium, koolstofvezel en lichtgewicht composieten. De 4,53 meter lange, 2 meter brede en slechts 1,15 meter hoge concept-car heeft een wielbasis van 2,7 meter en moet plek bieden aan 470 liter aan bagage. De vorm van de op 22-inch lichtmetaal staande auto doet verder iets denken aan dat van een shooting brake. Achterop is een bijzonder vormgegeven achterspoiler geplaatst die, overigens net als de difusser aan de achterzijde, valt te verschuiven. De remschijven zijn vervaardigd uit koolstofvezel.

Volgens Audi is een transparant OLED-scherm in het zichtveld van de bestuurder geplaatst, een scherm waarop onder andere de ideale lijn van een circuit kan worden weergegeven, maar waar natuurlijk ook gewoon relevantere informatie van bijvoorbeeld het navigatiesysteem op zichtbaar is.