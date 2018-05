Minus twee cilinders Audi laat S6 Avant uit

Een nieuwe generatie Audi A6 vraagt natuurlijk om nieuwe S6- en RS6-versies. Het is de S6 Avant die nu in camouflagetrim is opgedoken.

Het zijn de dubbele uitlaatpijpen aan weerszijden van de achterbumper die de ware identiteit van deze A6 Avant verraden. Voor een RS6 is de auto niet voldoende uitgebouwd, maar de twee eindpijpen wijzen op meer dan slechts een S Line-pakketje. De auto die hier rondgaat, is dan ook de nieuwe S6 Avant, een auto die in tegenstelling tot zijn voorganger géén 420 pk sterke V8 in de neus krijgt.

In plaats daarvan monteert Audi zeer waarschijnlijk de 2,9-liter biturbo-V6 die we kennen van de RS4 Avant en de nieuwe RS5. In dat tweetal is die zescilinder goed voor 450 pk, een fraaie toename ten opzichte van de 420 pk die de vorige S6 procedure. Een onthulling verwachten we later dit jaar.