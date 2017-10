Slideshow

Audi laat A7 Sportback doorschemeren Onthulling nabij!

Spoedig trekt Audi het doek van de nieuwe A7 Sportback. De PR-machine acht een teasercampagne op zijn plek en dus laat Audi vandaag zelf het eerste beeld van de auto los.

Eerlijk is eerlijk: het is geen groot geheim meer hoe Audi de volledig nieuwe tweede generatie A7 Sportback vormgeeft. Begin deze maand dook de auto namelijk al op als schaalmodel en het is enkel de achterzijde van het model dat nog niet in beeld is verschenen. Daar verandert de teaser die Audi vandaag loslaat helaas niets aan.

Audi toont een duistere afbeelding waarop de contouren van de A7 Sportback al te zien zijn. Aan de achterzijde nemen we in ieder geval al de geïntegreerde achterspoiler waar. Eerdere spionagefoto's wezen al op een achterzijde die wat ontwerpstijl overeenkomt met die van de nieuwe A8. Verwacht hier dus een brede lichtbalk die over nagenoeg de gehele breedte van de auto loopt.

De nieuwe generatie A7 Sportback maakt net als de A8 en straks de nieuwe A6 de overstap naar de MLBevo-basis, een platform dat voor zowel een gewichtsreductie als de introductie van nieuwe veiligheidssystemen en aandrijflijnen zorgt. Op de bestellijst komt ongetwijfeld weer een uitgebreide mix van benzine- en dieselmotoren te staan en liefhebbers van stevig doortrappen kunnen uiteraard weer bij Audi terecht voor een S7 en in een later stadium voor een RS7. In Nederland zijn sinds 2010 1.504 A7's aan de man gebracht. In 2011 beleefde de auto zijn topjaar. Toen werd met 721 stuks ruim de helft van alle A7's in ons land verkocht.