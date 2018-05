2025: 800.000 geëlektrificeerde auto's Audi haalt 30 augustus doek van E-tron

Tijdens een bijeenkomst voor aandeelhouders toonde Audi haar toekomstplannen. 2018 speelt daarin een grote rol, want in totaal komt Audi dit jaar met twintig lanceringen, waaronder de elektrische E-tron die eind augustus wordt gepresenteerd.

Tijdens de Audi Summit in Brussel wordt het doek dan van de eerste geheel elektrische SUV van het merk getrokken. Het prototype kennen we al van de beurs in Gèneve, in augustus volgt de productieversie die meer dan 400 kilometer op een acculading moet kunnen rijden.

Het blijft echter niet bij de E-tron. Audi stelt zich als doel om vanaf 2025 jaarlijks 800.000 geëlektrificeerde auto's te verkopen. Na de E-tron volgen er nog negentien andere modellen tot 2025 die geheel of deels elektrisch zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Audi E-tron Sportback in 2019, een jaar later volgt de Audi E-tron GT. In 2020 debuteert ook een elektrisch model in de compacte klasse (Audi A1). Uiteraard vallen ook minder elektrische auto's zoals (mild-) hybrids onder de noemer 'geëlektrificeerd'.

Ook nieuw is dat eigenaren van een elektrische Audi toepassingen voor hun auto online kunnen aanschaffen met MyAudi. Het merk verwacht per 2025 een jaarlijkse winst van een miljard euro via het myAudi klantenportaal te kunnen realiseren.

Dit jaar staat er naast de onthulde A6 de Q8 op de agenda. Deze verschijnt nog voor de kerst. Ook staan er sportieve SUV's in het compacte en middensegment op de planning in de vorm van een nieuwe Q3 en SQ2. Volgend jaar volgt een geheel nieuwe naam: de Q4.