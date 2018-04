SQ5 gewoon nog te koop en in productie Audi: 'Geen verkoopstop SQ5'

Slideshow

Engelse media schreven eerder dat Audi de verkopen van de SQ5 noodgedwongen heeft moeten stopzetten omdat er problemen zouden zijn om de auto klaar te stomen voor de WLTP-cyclus. De waarheid lijkt iets anders.

Eerder doken berichten op dat Audi de topversie van Q5, de SQ5, in Europa in ieder geval tijdelijk uit de verkoop heeft gehaald. De sportieve versie van de SUV zou in zijn huidige vorm niet aan de WLTP-eisen voldoen. Wie een SQ5 wil kopen, zou volgens diverse media een exemplaar uit voorraad moeten bestellen. Audi zou meer tijd nodig hebben om de 354 pk sterke SQ5 klaar te stomen voor de WLTP-cyclus die vanaf 1 september dit jaar in de Europese markt de nieuwe meetmethode wordt.

Uit navraag bij Audi leren we dat er géén verkoop- of productiestop is voor de SQ5. De auto wordt gewoon nog geproduceerd en is in veel markten gewoon te koop. Audi zegt de SQ5 inderdaad aan te moeten passen om aan de WLTP-standaard te kunnen voldoen, en wil geen exacte introductiedatum van het model geven. Wel zegt het merk precies te weten hoeveel SQ5's het nog kan produceren om alle klanten, in ieder geval tot de periode tot en met 1 september, van een exemplaar te kunnen voorzien.