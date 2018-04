Snelladen: binnen 30 minuten weer vol Audi E-tron komt verder dan 400 km

Beetje bij beetje komen we meer te weten over Audi's volledig elektrische SUV. De E-tron komt later dit jaar op markt en neemt dan één van de grootste 'pijnpunten' van een elektrische auto weg.

De E-tron is namelijk de eerste auto die kan worden opgeladen met de sterkste snelladers van 150 kW. Binnen een halfuur is de Audi weer volledig opgeladen en klaar voor een nieuwe lange rit. Bij de gemiddelde elektrische auto die we nu hebben rondrijden, duurt dat pakweg vier uur langer. De belangrijkste techniek hierachter verschuilt zich in het geavanceerde thermische beheersysteem van de lithium-ion batterij. De E-tron komt volgens de WLTP-meting 'verder dan 400 kilometer'.

Aan het eind van 2018 bevinden zich 200 snellaadstations langs de Europese snelwegen. Bij elk station kunnen zes auto's worden opgeladen. Over twee jaar moet dit aantal verdubbeld zijn met een maximale afstand van 120 kilometer tussen de stations. Voor wie niet zo'n snellaadpunt in de buurt heeft, kan ook terecht bij één van de 65.000 reguliere oplaadpunten in Europa. Thuis de E-tron opladen is ook een mogelijkheid. Via een reguliere 230V-aansluiting of 440V driefase-aansluiting met een laadvermogen tot 11 kW duurt het volledig laden van lege accu's ongeveer 8,5 uur. Aan het einde van dit jaar staat de SUV bij de Nederlandse dealers, richtprijzen liggen rond de € 82.000.