'Indicatieve vanafprijs' voor Nederland bekend Audi E-tron is te reserveren

De elektrische Audi E-tron is vanaf nu te reserveren, meldt Audi. Dat betekent ook dat er een prijs is, al krijgt die vooralsnog het label ‘indicatief’.

Onlangs werd bekend dat de E-tron in Duitsland een vanafprijs krijgt van €80.000. In Nederland ligt de prijs nipt hoger: de importeur belooft een bedrag van rond de €82.500 voor de eenvoudigste uitvoering. De auto is vanaf nu te reserveren, maar nog niet in definitieve vorm gepresenteerd. We moeten het tot nu toe doen met het gecamoufleerde prototype dat hierboven te zien is. Potentiële klanten dienen een aanbetaling van €2.000 te doen en kunnen hun auto op z'n vroegst begin 2019 in ontvangst nemen.

Met deze prijs zit de Audi E-tron rechtstreeks in het vaarwater van de Jaguar i-Pace, die er vanaf €80.330 is. De Jaguar is niet alleen te reserveren, maar al te configureren en bestellen. Met de prijsaankondiging laat Audi overigens ook foto's zien van de E-tron in Genève, waar de tijdens de gelijknamige autobeurs al in deze trim te zien was. Het gefotografeerde exemplaar is nog meer productierijp dan de auto op de eerder getoonde studiofoto's, want in tegenstelling tot dat prototype beschikt de E-tron die vandaag in beeld komt over normale buitenspiegels.