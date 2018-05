Stadler blijft aan het roer Audi-CEO: "Einde dieselcrisis nog niet in zicht"

Slideshow

Audi-topman Rupert Stadler zou dit weekend tegenover een Duitse krant hebben verklaard dat het einde van de diesel-ellende bij ‘zijn’ merk nog lang niet in zicht is.

Stadler doet die uitspraak nadat onlangs bekend werd dat er weer Audi's terug moeten naar de garage vanwege uitstoot-gerelateerde ongeregeldheden, bijna drie jaar na de eerste uitbarsting van 'Dieselgate' binnen de Volkswagen-groep. Stadler sluit soortgelijke ellende ook in de toekomst niet uit. "De dieselcrisis is nog niet voorbij. We blijven ongeregeldheden tegenkomen en rapporteren dat dan direct aan de bevoegde instanties.", vertelde hij aan de Augsburger Allgemeine.

Audi stelt dus wel eerlijk te zullen zijn over de problematiek, maar kruipt tegelijkertijd in een wat passieve rol door te stellen dat de ongeregeldheden eerst ontdekt moeten worden door het merk. Ook bij de recente Adblue-problemen bij de A6 en A7, waarbij mogelijk 60.000 auto's betrokken zijn, spraken de Duitsers in zulke termen. Volgens Stadler is dat geen passiviteit, maar bewijst het boven water komen van nieuwe problemen juist dat Audi de zaak zeer serieus neemt.

Rupert Stadler doet z'n werk bij Audi kennelijk naar tevredenheid, want de man staat al sinds 2010 aan het roer bij Audi en sluit zich vooralsnog niet aan bij de lange rij van Volkswagen-kopstukken die sinds 2015 het veld moesten ruimen. Het vorig jaar aangekondigde onderzoek naar de man heeft klaarblijkelijk geen schokkende zaken aan het licht gebracht. Van opgeven is voorlopig geen sprake, meldt Stadler via persbureau Reuters: "Ik voel me verantwoordelijk en zo lang ik de steun heb van de raad van toezicht blijf ik de verantwoordelijkheid dragen om dit probleem op te lossen". Zijn contract loopt in ieder geval tot 2022.