12 EV's, 10 plug-ins, vier platformen Audi blikt vooruit op elektrische toekomst

Slideshow

Voorafgaand aan de onthulling van de (eindelijk) definitieve versie van de elektrische e-tron, licht Audi vanuit San Francisco een tipje van de sluier op over z'n elektrische toekomst. In 2025 moeten er maar liefst 12 volledig elektrische auto's klaarstaan.

Bijzonder is dat die elektrische auto's worden verdeeld over vier verschillende platformen en evenzoveel modelfamilies. Eén daarvan kennen we al en bestaat uit (in ieder geval) de SUV E-tron en diens 'platgeslagen' Sportback-broer die in 2019 volgt. Deze auto's staan op een aangepaste versie van het MLBevo-platform dat ook voor regulier aangedreven Audi's en andere Volkswagen-producten wordt gebruikt.

De keuze voor SUV's is gezien de wereldwijde populariteit daarvan een logische, maar Audi houdt het daar niet bij. Audi belooft binnen de 12 toekomstige EV's een heel scala aan Sportbacks en Avants, dus hatchback-achtigen en stationwagens, met een elektrische aandrijflijn. Eerder blikten we al vooruit op 'vierdeurs coupé' E-tron GT, een auto die op een niet nader omschreven platform staat dat in samenwerking met Porsche is ontwikkeld. Die samenwerking wordt later voortgezet in het PPE-platform dat al eerder is aangekondigd. PPE staat voor Premium Platform Electric en zal als basis dienen voor verschillende Audi-modellen in het B-, C- en D-segment. Elektrische auto's van het formaat A1, A3 en A4 lijken dus in het vat te zitten. Niet alle nieuwe EV's zullen overigens in alle landen leverbaar zijn. Zo wordt er onder meer gewerkt aan een 'dedicated' EV voor de Chinese markt, die elders niet op de prijslijst zal verschijnen.

Behalve volledig elektrische auto's lijkt er ook een heel arsenaal plug-inhybrides in het vat te zitten. Audi heeft op dat gebied al veel ervaring dankzij onder meer de A3 e-tron en de Q7 e-tron, maar deze aandrijfvorm moet binnen afzienbare tijd een veel grotere rol gaan spelen voor het merk. Audi zegt in ieder segment zo'n hybride te willen en noemt aantallen van rond de 10 verschillende modellen.