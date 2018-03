Slideshow

Audi blikt vooruit op E-tron GT Elektrische vierdeurs komt na 2020

Audi legt momenteel de laatste hand aan elektrische SUV E-tron, maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Na de hoogpotige EV volgt de E-tron GT, een lage en langgerekte vierdeurs.

Op de bijgevoegde teaser ziet de E-tron GT er behoorlijk spectaculair uit, met grote wielkasten en brede spatborden. Het is natuurlijk de vraag of de auto ook zo 'opdroogt', maar als dat zo is, staat er straks een strak gelijnde sportieveling met (hoogstwaarschijnlijk) vijf deuren, al houdt Audi het bij 'vierdeurs'. Daarmee lijkt de auto qua concept op de A7, maar het grote verschil zit onderhuids. Net als de 'gewone' E-tron is de GT straks namelijk volledig elektrisch.

De sportiviteit van de E-tron wordt onderstreept doordat de auto is ondergebracht bij Audi Sport, voorheen quattro GmbH. "Dit is hoe we Audi Sport klaarmaken voor de toekomst", jubelt bestuursvoorzitter Rupert Stadler. De productie moet kort na het begin van het volgende decennium van start gaan, dus in 2019 en 2020 krijgen we ongetwijfeld meer te zien van het nieuwe model in Audi's elektrische line-up. De plaats waar de nieuwe Audi wordt gebouwd, benadrukt opnieuw hoezeer Audi 'm neerzet als een sportief model: de auto rolt straks van de band in de Böllinger Höfe-fabriek bij Neckarsulm, waar nu ook de R8 wordt gebouwd.