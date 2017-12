Slideshow

Audi A6 bijna klaar voor lancering In de voetstappen van A7 en A8

Audi is in hoog tempo zijn grotere modellen aan het vernieuwen. Na de nieuwe A8 en A7 maken we op korte termijn kennis met deze volledig nieuwe A6.

De reeks Prologue-concepts die Audi de afgelopen jaren op diverse autoshows naar voren heeft geschoven, lieten zien welke designrichting het merk met de vier ringen de komende jaren in zou slaan. De nieuwe A8 en A7 verschenen met een voor Audi daadwerkelijk nieuw ontwerp op de markt, een designstijl waarbij een over de breedte van de achterzijde lopende lichtbalk en een bredere grille met geknepen koplampunits het beeld bepalen. Deze spionagefoto's laten zien dat ook de A6 een volgens hetzelfde recept getekende koets gaat dragen.

Het lijkt er sterk op dat de nieuwe A6, net als zijn luxueuzere broer A7, wat exterieurmaten betreft ongeveer gelijk blijft aan de huidige generatie. Wel zal de wielbasis dankzij de komst van het nieuwe MLBevo-platform toenemen. Bij de A7 had die nieuwe basis 1,2 cm extra tussen de voor- en achteras tot gevolg. In het interieur verwachten we tot op zekere hoogte eveneens de A7-receptuur tegen te komen. Twee op de middenconsole geplaatste touchscreens gaan er de dienst uitmaken, exemplaren die in feite de centraal geplaatste MMI-knop voor eens en altijd uit lijken te bannen. Ook op het front van autonome systemen maakt de A6 een stap, de auto profiteert van een reeks sensoren en camera's die zijn ondergebracht in Audi's AI-label. Houd rekening met een onthulling in de eerste helft van volgend jaar.