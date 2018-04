Nieuwe generatie, zelfde inhoud Audi A6 Avant onthuld

Eind februari lanceerde Audi een nieuwe generatie A6. Nu voegt het merk de A6 Avant aan het portfolio toe.

Audi is druk in de weer met het vernieuwen van zijn modellengamma. Na de presentatie van de nieuwe A8 in juli vorig jaar maakte de wereld in oktober kennis met de nieuwe A7. In februari van dit jaar verscheen een nieuwe generatie van de A6, een auto die tot op heden alleen in sedanvorm is getoond. Daar komt nu verandering in: dít is de A6 Avant.

Wereldschokkend is deze variant van de A6 natuurlijk niet. Ook wat bagageruimte betreft, laat de nieuwe A6 Avant zich niet van een opvallende kant zien. Sterker nog, de bagageruimte blijft met 565 liter gelijk aan die van zijn voorganger. Wie de achterbank plat gooit, moet 1.680 liter aan bagage kunnen meenemen. Ook dat aantal liters komen we op de specificatielijst van de vorige A6 Avant tegen. De extra centimeters die de toegenomen wielbasis voor het interieur van de A6 oplevert, komen dan ook vooral ten goede aan de passagiers op de achterbank.

Audi wil de A6 Avant iets sportiever in de markt zetten, wat onder andere tot uiting komt in grotere lichtmetalen wielen. In plaats van exemplaren in de maten 16 tot en met 20 inch, meten ze nu 17 tot en met 21 inch. Opvallend is de relatief vlak liggende achterruit. Die is gemonteerd in een achterklep die nu standaard elektrisch bedienbaar is.

De stationwagon staat na de zomer bij de dealers. Het wachten op de onvermijdelijke S6 en RS6 Avant duurt wat langer.