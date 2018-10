Opgehoogd en aangekleed Audi A6 Allroad gesnapt

Ook van de nieuwe Audi A6 Avant komt er weer een Allroad-versie en het is deze auto die zich nu in testkostuum buiten de deur waagt.

Opgehoogde stationwagons met cross-over-achtige aankleding zijn nog altijd een bijzondere niche. Momenteel hebben merken als Volvo (V90 Cross Country en S60 Cross Country) en Mercedes-Benz (E-klasse All-Terrain) dergelijke varianten in de aanbieding en ook de nieuwe Audi A6 Avant verschijnt straks natuurlijk weer als Allroad ten tonele.

Audi volgt met de nieuwe A6 Allroad natuurlijk het recept dat we kennen van eerdere generaties. De auto komt enkele centimeters hoger op zijn poten te staan, krijgt de beschikking over Quattro-aandrijving en wordt rondom aangekleed grijszwarte stukken kunststof. Dat materiaal zit onder andere rond de wielkasten en krijgt ook een plek in de bumpers, die zijn aangekleed met zilverkleurige skidplates. Audi leverde de vorige generatie A6 Allroad alleen met 3,0-liter TSI- en TDI-zescilindermotoren. We verwachten dat de A6 Allroad dit keer ook met viercilinders te krijgen is, omdat de reguliere A6 Avant beschikbaar is als 209 pk sterke 40 TDI, een 2,0-liter viercilinder. Dat blok overtreft de minst krachtige versie van de 3.0 TDI (190 pk) die Audi op de vorige A6 Allroad leverde. In de eerste helft van volgend jaar verwachten we de auto op de markt.