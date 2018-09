Rapid E én Lagonda's op komst Aston Martins nieuwe fabriek wordt EV-centrum

Aston Martin heeft bevestigd dat zijn nieuwe fabriek in het in Wales gelegen St. Athan de locatie wordt waar het merk zich volledig bezig gaat houden met de ontwikkeling van elektrische auto's.

In december 2016 rondde Aston Martin de administratieve rompslomp af die het voor de fabrikant mogelijk maakte een tweede grote productiefaciliteit uit de grond te stampen. De nieuwe fabriek in het in Wales gelegen St. Athan wordt Aston Martins 'EV-centrum'.

Dat betekent onder andere dat Aston Martin zich er bezig gaat houden met de ontwikkeling en productie van zijn Lagonda-modellen. Lagonda is een luxelabel van het merk dat puur en alleen elektrische auto's gaat bouwen. Daar blijft het overigens niet bij, want Aston Martin zelf gaat ook aan de stekkerkracht. Volgend jaar start in St. Athan namelijk de productie van de Rapid E, een volledig elektrische vierdeurs sedan op basis van de Rapide. Eerder liet Aston Martin al de eerste informatie over die auto los. Het is nog even de vraag of Aston Martin de huidige Rapide of de straks nieuwe generatie van het model als basis neemt. De huidige Rapide staat immers al sinds 2010 op de prijslijst.

De Lagonda Vision Concept gaf in maart dit jaar tijdens de Autosalon van Genève al een voorproefje op wat we van het submerk kunnen verwachten. Volgens Aston Martin moet de eerste productieauto omstreeks 2021 op de markt komen. Tevens lijkt het er sterk op dat Aston Martin ook de productieversie van de DBX Concept in St. Athan gaat produceren. Die auto zal de eerste SUV-achtige van het merk worden. In de nieuwe fabriek komen zo'n 750 mensen te werken.