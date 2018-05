Laatste van de oude stempel Aston Martin zwaait Vantage uit met V600

De nieuwe Aston Martin Vantage is alweer even in beeld, maar dat weerhoudt Aston Martin er niet van om de oude generatie nog éénmaal op het podium te hijsen. Dit is de V12 Vantage V600!

In dat 'V12' schuilt al het belangrijkste onderscheid met de nieuwe Vantage, die er alleen met de bekende 4.0 V8 is. De V12 Vantage is op zichzelf al een uiterst opmerkelijke auto, want een gigantische V12 in een relatief compacte coupé als dit is behoorlijk uniek. Nu de DB9 en de V8 Vantage na een lange carrière zijn vervangen, is het einde daar voor het 'VH-platform', dat sinds 2004 vrijwel zonder uitzondering als basis voor Aston Martins heeft gediend. De V8 en V12 Vantage, DB9, Rapide en Vanquish vallen allemaal onder deze noemer.

Met deze V600 neemt Aston Martin op gepaste wijze afscheid van dit bijzondere hoofdstuk in de geschiedenis van het merk. Zoals de naam V600 al aangeeft, levert de atmosferische V12 nu geen 517 of 573 pk, maar 600 stuks. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zevenbak, ook al een regelrechte zeldzaamheid. De buitenzijde van de auto's is geheel van carbon en op een aantal belangrijke punten aangepast ten opzichte van de reeds bekende V12 Vantage (S). Opvallend zijn daarbij de koplampen, die iets platter zijn dan bij andere varianten en daarmee lijken op die van de nieuwe Vantage. Ook de grote grille is uniek voor de V600, net als het feit dat de bumpers volledig zijn samengesmolten met de carrosserie. Uiteraard is ook het interieur ondergedompeld in koolstofvezel, wat in combinatie met bijzonder leer en ladingen fraaie, handgemaakte details voor een uniek sfeertje zorgt.

Het zal geen verrassing zijn dat snelheid geboden is als je een V600 wilt bemachtigen. De auto komt in een oplage van slechts 14 stuks beschikbaar, eerlijk verdeeld over de coupé en de roadster. De auto's worden in het derde kwartaal van dit jaar bij de gelukkige kopers afgeleverd.

De naam 'V600' is eerder gebruikt door Aston Martin. In 1998, vlak voordat de designrevolutie bij Aston z'n intrede deed en het VH-hoofdstuk begon, was er al een V8 Vantage met die toevoeging. Die regelrechte beul leverde eveneens 600 pk, waarmee hij zelfs even de krachtigste auto ter wereld was.