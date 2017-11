Slideshow

Aston Martin Vantage als GTE-racer Gisteren voor de weg, nu voor het circuit

Aston Martin weet van doorpakken. Gisteren maakten we kennis met de volledig nieuwe Vantage en nu is die nieuwkomer al in racekostuum gepresenteerd.

Aston Martin heeft met de nieuwe Vantage een designweg gevonden die het midden houdt tussen ingetogen en excentriek. Relatief rustige lijnen worden gecombineerd met een enorme gapende muil en een vrij forse diffuser. Deze nieuwe Vantage GTE, die wordt ingezet tijdens het FIA World Endurance Championship in de GTE Pro-klasse, is een heftig verbouwde en niet-straatlegale variatie daar op.

Aston Martin zegt dat de ontwikkeling van deze nieuwe raceversie in februari 2016 van start is gegaan. De eerste testversie van de Vantage GTE rolde in mei de ontwikkelingskamers uit, een prototype waarmee al 13.000 testkilometers gereden zijn. Uiteraard heeft Aston Martin Racing (AMR) zich behoorlijk met de ontwikkeling van de auto bemoeid. In het vooronder doet de bekende 4,0-liter grote biturbo V8 van AMG dienst als krachtbron, al is het blok 'geoptimaliseerd' en klaar voor de GTE-races. Welke cijfers dat op papier tot gevolg heeft, moet nog blijken.