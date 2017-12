Slideshow

Aston Martin Vanquish weer gesnapt Verkleed als DB11

Aston Martin heeft een nieuwe Vanquish in de ontwikkelingskamers staan. Het is die coupé die nu opnieuw in DB11-kostuum is opgedoken.

Aston Martin heeft de vernieuwingskoorts te pakken. Na de DB11, DB11 Volante en de volledig nieuwe Vantage is het tijd om de Vanquish aan een nieuwe generatie te helpen. Opnieuw is deze test-Vanquish verkleed als de al gepresenteerde DB11, al is het duidelijk dat het hier geen standaard DB11 betreft. Het testexemplaar lijkt hier aan koudetests onderworpen te worden.

De huidige Vanquish staat sinds 2012 in de orderboeken van Aston Martin en is daarmee nog niet echt oud te noemen. Het nog altijd fris ogende model zal uiteindelijk ook overgoten worden met de minder ingetogen ontwerpstijl die Aston Martin de laatste tijd over zijn nieuwkomers giet.

Onder de kap komt ongetwijfeld een variant van de 5,2-liter grote V12 te liggen die ook de DB11 van levenskracht voorziet. Daarin is de twaalfcilinder goed voor 608 pk en 800 Nm. In de DB11 overtreffende Vanquish zal die V12 mogelijk goed zijn voor zo'n 650 pk.

Omstreeks 2019 zal de nieuwe Vanquish in de showrooms van Aston Martin te vinden zijn. In dat jaar maken ook de elektrische RapidE en cross-over DBX hun debuut.