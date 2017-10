Slideshow

Aston Martin onthult DB11 Volante Engelse klasse

Het heeft even geduurd, maar de vorig jaar gelanceerde Aston Martin DB11 is er nu ook als Volante!

De Autosalon van Genève was vorig jaar het podium waarop Aston Martin DB9-opvolger DB11 lanceerde. Kort na de lancering van de volledig nieuwe coupé slingerde het merk de marketingmachine aan die de gemoederen moest opwarmen voor de komst van de opengewerkte versie. Het is die DB11 Volante die nu officieel is gepresenteerd!

Opvallend is het gegeven dat Aston Martin de DB11 Volante direct met de nieuwe 4,0-liter grote V8 op de markt brengt, een blok waarvoor het merk de technische studiebollen uit Affalterbach (AMG) heeft omarmd. Net als in de DB11 Coupé is het blok goed voor 510 ppk en 675 Nm koppel. Schakelen doet de DB11 Volante middels een achtrapsautomaat. Van de dk 600 pk sterke V12 wordt zelfs geen melding gemaakt. We sluiten niet uit die die twaalfcilinder op een later moment alsnog in de DB11 Volante verschijnt.

De kap van de Volante, leverbaar in rood, zilver en zilvergrijs, laat zich - uiteraard volledig elektrisch - in 14 seconden wegklappen. Wie nattigheid voelt, sluit het dak weer in 16 tellen.

Achterop de stoelen plakt Aston Martin prachtig ogend fineer, al zijn koolstofvezel panelen ook te krijgen.