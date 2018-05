Vlaggenschip DB11-gamma Aston Martin onthult DB11 AMR

Slideshow

Aston Martin heeft zojuist de DB11 AMR aan zijn portfolio toegevoegd, een extra sportieve variant van de van nature al niet bepaald onderbedeelde DB11.

Ruim een jaar geleden riep Aston Martin het AMR-label in leven, een naam dat het merk plakt op extra potente versies van zijn modellen. Inmiddels kennen we de Vantage AMR al even en nu is het de DB11 die de Aston Martin Racing-behandeling ondergaat. Opvallend gegeven: de DB11 AMR dient ter vervanging van de reguliere DB11 met twaalfcilinder. De DB11 V8 blijft gewoon leverbaar.

De 5.2 V12 die in de reguliere DB11 V12 608 pk en 700 Nm levert is in de AMR-editie goed voor 639 pk en 700 Nm. Daarmee sprint de Engelse schone in 3,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De reeds bekende DB11 V12 had voor dezelfde sprint 3,9 seconden nodig. De topsnelheid ligt op 334 km/h.

Aston Martin zegt dat het het chassis van de DB11 onder handen genomen heeft. Daarbij profiteert de DB11 van de komst van adaptieve dempers en een sperdifferentieel. Vanbuiten is de DB11 AMR te herkennen aan diverse glanzend zwarte accenten, versiering die het chroomwerk van de non-AMR-versie vervangt. Daarnaast is op diverse plekken koolstofvezel zichtbaar, onder andere bij de voorbumper en op de zijspiegelkappen. Het dak is tevens glanzend zwart uitgevoerd en Aston Martin parkeert de DB11 AMR op donkere 20-inch grote lichtmetalen wielen. Vanbinnen kleedt Aston Martin de boel aan met een ander stuurwiel, nieuwe stiksels, extra Alcantara en natuurlijk de noodzakelijke AMR-logo's op onder andere de hoofdsteunen en de instaplijsten.

Aston Martin, niet vies van een speciale editie hier en daar, biedt de DB11 AMR onder andere aan in drie 'Designer Specificaties'. Als aanvulling daarop is ook een tijdelijk leverbare editie leverbaar, de AMR Signature Edition, waarbij de lakkleur Stirling Green, en een reeks gifgroene accenten, het beeld bepalen. Van deze uitvoering zijn slechts 100 exemplaren beschikbaar.