Aston Martin laat nieuwe Vantage doorschemeren Meer dan combinatie

Aston Martin werkt aan een opvolger van de huidige Vantage. Een tweetal teasers moeten de gemoederen voor de komst van het model opwarmen.

Hoewel Aston Martins Vantage bij velen nog altijd prettig op het netvlies ligt, stamt de auto in de basis inmiddels alweer uit 2005. Een opvolger staat op de rol en het is deze volledig nieuwe Vantage die waarschijnlijk spoedig aan het publiek wordt voorgesteld.

Wat design betreft, lijkt de Vantage tot op zekere hoogte een mix te worden van de DB11 en de speciaal voor de James Bond-film Spectre opgetrommelde DB10. Toch zit er genoeg eigen design in, zo suggereert de brede lichtbalk op het achterste van de nieuwe Vantage in elk geval.

Op de motorenlijst verschijnt zeer waarschijnlijk de van Mercedes-AMG afkomstige 4,0-liter biturbo-V8, een achtcilinder die sinds kort ook in de DB11 te krijgen is. Wie liever een twaalfcilinder heeft, zal waarschijnlijk weer voor een Vantage V12 kunnen kiezen. De 6,0-liter V12 van het huidige model wordt in dat geval vervangen door de 5,2-liter V12 die ook in de DB11 een plek heeft. Aston Martin wil de laatste supercarfabrikant zijn die een handbak op de optielijst heeft staan. We verwachten dan ook dat de Vantage ook met handgeschakelde transmissie te koop zal zijn.

Aston Martin investeert de laatste jaren enorm in het vernieuwen en uitbreiden van zijn line-up. We hebben al kennis kunnen maken met de DB11, een auto die ook nog als Volante verschijnt. Op termijn brengt Aston Martin met de DBX zelfs een cross-overachtige op de markt én het merk flirt al enige tijd met elektrotechniek, iets wat in 2019 zal leiden tot een elektrische Rapide.