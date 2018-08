Open Vanquish-opvolger in beeld Aston Martin DBS Superleggera Volante betrapt

Aston Martin werkt aan een opvolger voor de huidige generatie Vanquish. Vandaag is de opengewerkte variant van die nieuwkomer in beeld verschenen.

Medio april liet Aston Martin middels een teaserafbeelding weten dat het de opvolger voor de Vanquish een andere modelnaam gaat gebruiken: DBS Superleggera. Die erg Italiaans klinkende, maar historisch verantwoorde, aanduiding wordt geplakt op een model waarvan natuurlijk een coupé en een opengewerkte Volante zullen komen. Het is die laatste die nu voor het eerst in beeld is verschenen.

Op optisch vlak is de DBS Superleggera en dus ook deze Volante doorspekt met designelementen die we eerder al zagen op de DB11 en op de nieuwe Vantage. Onder de kap komt zeer waarschijnlijk een variant van de 5,2-liter V12 te liggen die ook de DB11 van kracht voorziet. Daarin is de twaalfcilinder goed voor 608 pk en 800 Nm. In deze DBS Superleggera, die de DB11 moet overtreffen, zal die V12 mogelijk goed zijn voor zo'n 650 tot 700 pk.

Aston Martin heeft het er maar druk mee. Met de DB11 werd de DB9 opgevolgd en inmiddels heeft de wereld al kunnen wennen aan de nieuwe Vantage. Een volgende stap in het 'Second Century Plan' van Aston Martin is het vervangen van de Vanquish, een auto waarvan de huidige generatie in 2012 aan de wereld werd voorgesteld. In het tweede kwartaal van dit jaar wordt de nieuwe super-GT officieel gepresenteerd.