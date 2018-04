Vanquish-opvolger heeft een naam Aston Martin DBS Superleggera komt dit jaar

We hebben een naam: Aston Martin maakt de naam van zijn nieuwe 'Super GT' bekend, een auto die de huidige Vanquish gaat opvolgen.

Aston Martin is druk in de weer met het vervangen van zijn driedeurs coupés en tweedeurs convertibles. Met de DB11 werd de DB9 opgevolgd en inmiddels heeft de wereld al kunnen wennen aan de nieuwe Vantage. Een volgende stap in het 'Second Century Plan' van Aston Martin is het vervangen van de Vanquish, een auto waarvan de huidige generatie in 2012 aan de wereld werd voorgesteld. De naam Vanquish komt te vervallen en Aston Martin kiest voor DBS Superleggera.

Die naam kwamen we in 1967 voor het eerst bij Aston Martin tegen. In 2007 keerde de naam terug op een nieuwe topcoupé en lijkt nu, 11 jaar later, opnieuw gebruikt te gaan worden. In het tweede kwartaal van dit jaar wordt de nieuwe super-GT officieel gepresenteerd.