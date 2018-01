Slideshow

Aston Martin breekt verkooprecord in 2017 5.117 stuks!

Aston Martin zet 2017 in de boeken als een uitzonderlijk goed jaar. Met 5.117 verkochte auto’s wist het merk het beste resultaat van de afgelopen negen jaar te behalen.

Dat is een forse stijging ten opzichte van 2016, toen er 'maar' 3.687 Aston Martins werden verkocht. Dat resultaat werd mede behaald dankzij een uitstekend vierde kwartaal, wat weer het gevolg was van de introductie van de DB11. In het eerste volledige jaar van dat geheel nieuwe model komt het verkoopresultaat dus aanzienlijk hoger uit. Ook de Vanquish S deed het goed, net als de 'special vehicles' van Aston Martin, kortom de peperdure en op maat gemaakte producten van Aston Martin Works en het AMR (pro-)label. Volgens de Britten is de groei vooral te danken aan een grotere vraag uit de regio's Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en China.

Het merk zal die stijgende lijn ongetwijfeld weten voort te zetten, want inmiddels is ook de nieuwe Vantage gepresenteerd. De verwachtingen voor dat 'instapmodel' zijn hooggespannen. Aston Martin verwacht dat het hoge verkoopaantal van 2017 bovendien zal uitmonden in een gezonde winst, wat na jaren van verlies een welkome afwisseling is. Het bedrijf streeft volgens ingewijden een beursgang in de tweede helft van 2018 na en heeft daarvoor inmiddels aanzienlijk betere papieren dan voorheen.

Ook in Nederland deed Aston Martin goede zaken. In plaats van 11 exemplaren (2016) werden er nu 31 'Astons' verkocht. Met 23 exemplaren was de DB11 met afstand het populairste model. De Rapide wist nog 2 kopers te verleiden, de Vanquish 5 en de V12 Vantage ging éénmaal over de toonbank.