Slideshow

Arnhem weert dieselauto's van voor 2004 Diesel steeds minder welkom in steden

Arnhem gaat het centrum sluiten voor dieselauto's van voor 2004. Daarmee maakt Arnhem de regels voor de milieuzone in de Gelderse hoofdstad nog strenger dan die in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, zegt de gemeente.

De maatregel zal voor een verlaging van 17,5 procent van de uitstoot van roetdeeltjes en 10 procent van de uitstoot van fijnstof zorgen, zo is berekend. Dat is volgens het Arnhemse college hard nodig, want in juli van dit jaar bleek dat in Arnhem op diverse plekken in het centrum de Europese normen voor de uitstoot van stikstofoxiden wordt overschreden. "De lucht in de binnenstad is te vies", aldus verantwoordelijk wethouder Geert Ritsema.

De stad wil de nieuwe regels zo snel mogelijk, maar in elk geval voor 2019 invoeren.