Ares Design komt met X-Raid én Mulsanne Coupé Tweemaal unieke coachbuild

Dany Bahar, de voormalig CEO van Group Lotus, heeft met Ares Design een bedrijf opgericht dat unieke auto's maakt op basis van bestaande modellen. Vandaag maken we kennis met de X-Raid én een Bentley Mulsanne... Coupé!

In 2015 liet Ares Design al zien wat het allemaalmet een Mercedes-Benz S-klasse kan doen en vandaag schijnt de in het Italiaanse Modena gevestigde coachbuilder een licht op de X-Raid én de Bentley Mulsanne Coupé.

De X-Raid is een heftig verbouwde Mercedes-AMG G63. Heftig verbouwd lijkt hier nog een understatement te zijn. Slechts de hoekige daklijn verraadt dat Ares Design de iconische offroader als basis heeft gebruikt. Ares Design lijkt in zekere mate inspiratie te hebben opgedaan bij de in 2012 gepresenteerde Mercedes Ener-G-Force, een ruige concept-car die geïnterpreteerd kon worden als de G-klasse van de toekomst. De koets van de X-Raid is volledig opgetrokken uit koolstofvezel en daarmee moet het gewicht zo'n 200 kilo lager uitvallen dan dat van de 2.450 kilo wegende donorauto.



Ook in het interieur blijft weinig bij het oude. Net als op de X-Raid-koets komen we hier designelementen tegen van de huidige generaties C-, E- en S-klasse. Het dashboard is - op de bedieningspanelen en instrumenten na, helemaal nieuw. Nagenoeg ieder hoekje lijkt volgehangen te zijn met leer of Alcantara. Achterin zijn twee ogenschijnlijk vorstelijk zittende 'VIP-zetels' geplaatst. Overigens blijft ook de 571 pk sterke V8 niet helemaal zichzelf. De achtcilinder is in de X-Raid namelijk goed voor 760 pk. Een topsnelheid van 250 km/h moet daarmee haalbaar zijn.

Ares Design gunt ons verder een glimp op een tot coupé omgebouwde Bentley Mulsanne. Zie het als de Brooklands die er na 2011 niet meer kwam.