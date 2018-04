Nog elf maanden geduld Arash Motor Company komt met nieuwe hypercar

Slideshow

Arash Motor Company: wie kent het niet? Bij maar weinig mensen zullen er belletjes gaan rinkelen, maar Arash heeft al zeker voor menig sportief geweld gezorgd. Tijdens de Autosalon van Genève in 2019 komen zij met een nieuwe creatie.

Dat laat CEO Arash Farboud aan AutoWeek weten tijdens Top Marques in Monaco. In 2016 ontmoetten we de Arash AF10. Maar liefst 2.110 pk perste Arash Motor Company uit de V8 die ze leenden bij Chevrolet Corvette. "De techniek op ev-gebied gaat zo snel dat het 'hoogstwaarschijnlijk' een EV wordt", laat Farboud weten. Dat zou het einde betekenen van de V8 en een nieuw elektrisch begin voor het Engelse merk.

Het is nog even wachten, want Arash neemt de volledig nieuwe hypercar pas volgend jaar mee naar de beursvloer in Genève. Van 7 tot 17 maart vindt daar de 89ste Autosalon van Genève plaats. Tot die tijd zullen we het waarschijnlijk met deze uitspraak moeten doen.