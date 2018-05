Volkswagen als zesde keuze 'Apple en Volkswagen aan autonome Transporters'

Apple en Volkswagen omarmen elkaar en gaan samen autonome Transporters ontwikkelen en op de markt brengen. Dat meldt The New York Times.

Ooit had Apple grote plannen om een zelfontwikkelde auto aan zijn portfolio toe te voegen. Onder de noemer 'Project Titan' zou de techgigant een volledig autonome en elektrische auto op de markt brengen, maar het is nooit zo ver gekomen. De eerste 'Apple Car' zou aanvankelijk in 2020 op de markt komen, een jaartal dat later al omhoog werd bijgesteld naar 2021. Inmiddels heeft de fabrikant van Macbooks, iMacs, iPhones, iPads en andere digitale speeltjes de aandacht verschoven naar de ontwikkeling van software die toegepast kan worden in autonome auto's. Uit berichtgeving van The New York Times blijkt nu dat Apple met Volkswagen in zee gaat.

Volgens de Amerikaanse krant hebben Apple en Volkswagen elkaar omarmd en gaan de twee bedrijven aan de slag met de Transporter, een bus die na de Apple-behandeling in staat moet zijn om autonoom door het leven te gaan. De normaal gesproken welingelichte The New York Times baseert zich op een reeks anonieme bronnen. Zowel Apple als Volkswagen hebben e.e.a. overigens niet bevestigd.

Naar verluidt zijn Volkswagen en Apple eind vorig jaar tot elkaar gekomen. Ook zou de hulp van designhuis Italdesign zijn ingeschakeld. De omgebouwde Transporters zouden een volledig eigen interieur krijgen én moeten uitgerust worden met - inderdaad - een elektrische aandrijflijn. Volgens de Amerikaanse krant wil Apple de auto's inzetten als shuttle tussen diverse locaties in tech-walhalla Silicon Valley.

Volgens The New York Times was Volkswagen bepaald niet de eerste keuze van Apple. Het bedrijf zou aanvankelijk bij BMW hebben aangeklopt en is vervolgens langs Mercedes-Benz, Nissan, het Chinese BYD en zelfs McLaren gegaan.