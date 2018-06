Maps en Waze eindelijk op je scherm Apple Carplay gaat apps van derden ondersteunen

Apple heeft aangekondigd dat Carplay, het systeem waarmee de telefoon op een autoscherm te ‘spiegelen’ is, binnenkort ook navigatie-apps van derden gaat ondersteunen. Daarmee kunnen iPhone-bezitters net als Android-gebruikers opteren voor Google Maps of Waze.

Daarmee is een langlopende klacht opgelost, want Apple Carplay-gebruikers waren tot nu toe veroordeeld tot Apple's eigen Apple Maps. Die app krijgt echter op z'n zachtst gezegd weinig handen op elkaar. Op andere gebieden werden apps van derden al wel ondersteund, denk aan Spotify voor het streamen van muziek, maar juist als het gaat om navigatie was dit niet mogelijk. Vanaf het later dit jaar uit te rollen iOS 12 moet daar verandering in komen.

Steeds meer auto's ondersteunen Apple Carplay, waarmee het mogelijk is om telefoon-apps via het scherm te bedienen. In de meeste gevallen is het daarvoor nog wel nodig om de telefoon middels een USB-kabel aan de auto aan te sluiten, maar onder meer BMW en Mercedes-Benz zijn begonnen om het ook draadloos beschikbaar te maken. Androids tegenhanger, Android Auto, ondersteunt al wel Maps en Waze, maar is in Nederland via de officiële kanalen nog niet te krijgen.