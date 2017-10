Slideshow

Apollo lanceert Intensa Emozione deze maand Nieuwe hypercar zonder Gumpert

Het ooit Gumpert geheten Apollo laat middels een teaservideo meer zijn van zijn Intensa Emozione, een ogenschijnlijk bizarre hypercar die volgende week wordt gepresenteerd.

Apollo heeft samen met Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) en Manifattura Automobili Torino zónder oprichter Roland Gumpert hard gewerkt aan Project Titan, een nieuwe hypercar waarvan medio dit jaar bekend werd dat hij IE zou gaan heten. De IE, wat staat voor Intensa Emozione, duikt vandaag voor het eerst op in een teaservideo.

De auto is nog enigszins in nevelen gehuld, maar naar verluidt is de bijna LeMans-racer achtige krachtpatser een doorontwikkeling van de in 2016 in Geneve getoonde Arrow. Achter de voorstoelen doet mogelijk een V12 dienst als krachtcentrale, al is het ook goed mogelijk dat de 4,0-liter grote biturbo V8 van de Arrow, goed voor 1.000 pk en 1.000 Nm, zijn weg naar de IE vindt. We moeten het nog even met deze teaservideo doen. Op 24 oktober geeft de nieuwe Apollo al zijn geheimen vrij.