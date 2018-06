'Voor de zomer een plan' ANWB is bang voor wildgroei milieuzones

De ANWB is bang dat Nederlandse automobilisten binnenkort ‘verdwalen in een woud van milieuzones’. De Bond roept de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dan ook op om voor het zomerreces met een plan te komen dat een wildgroei aan inrijbeperkingen moet voorkomen.

Terwijl Utrecht oudere diesels al langer buiten de deur houdt is vandaag bekendgemaakt dat oude benzineauto's alsnog mogen worden geweerd in Rotterdam. Ook in Arnhem en Maastricht liggen concrete plannen voor milieuzones klaar, terwijl in andere steden mogelijkheden worden onderzocht. Iedere stad komt met een ander plan, trekt andere grenzen en heeft andere manieren van handhaven en daar is de ANWB niet blij mee. Staatssecretaris Van Veldhoven wordt dan ook dringend verzocht om voor de zomer met plannen voor uniforme milieuzones te komen. Eerder werd zo'n besluit uitgesteld omdat nog niet in iedere gemeente een nieuw bestuur hebben, maar volgens de ANWB kan er ook nu al een principe-akkoord worden gesloten.

Daarnaast stelt de ANWB weliswaar voorstander te zijn van milieuzones, maar alleen als deze substantieel bijdragen aan schonere lucht. Bij onze Oosterburen speelt de discussie rondom milieuzones overigens nog heviger. Na enige jaren met de inmiddels bekende 'Umweltplakette' dreigt ook in Duitsland een wildgroei aan inrijverboden te ontstaan. Daar gaan de maatregelen nog een stap verder. Zo is er in kleine delen van Hamburg zelfs al sprake van een verbod op diesels die niet aan de Euro 6-norm voldoen, dat betreft auto's van voor 2014.