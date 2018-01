Slideshow

Amerikanen krijgen nieuwe Passat in 2019 Eindelijk modulair

In ons deel van de wereld is Volkswagens MQB-platform behoorlijk ingeburgerd. De Passat staat sinds 2014 op die modulaire basis, maar dat geldt niet voor het model dat in Noord-Amerika op de bestellijst staat. Volgend jaar komt daar verandering in.

Het modellenaanbod van nagenoeg alle autofabrikanten verschilt van markt tot markt. Zo is de Passat die in Noord-Amerika op de prijslijst staat een compleet andere auto dan de Passat die wij sinds 2014 in de showrooms hebben staan. Die in 2011 op de Amerikaanse markt verschenen Passat maakt nog gebruik van het uit 2005 stammende PQ46-platform. Volkswagen bevestigt nu dat er in 2019 een volledig nieuwe Amerikaanse Passat op de markt verschijnt, een auto die dan ook op MQB-basis komt te staan.

Daar blijft het Noord-Amerikaanse Volkswagen-nieuws niet bij. Volkswagen laat weten dat het er vanaf 2020 jaarlijks twee nieuwe modellen op de markt gaat brengen. Dit jaar doet niet alleen de nieuwe Jetta, maar ook de Arteon de Noord-Amerikaanse markt aan. Er zitten in elk geval nieuwe cross-overs in het vat en ook de elektrische SUV waar Volkswagen met de I.D. Crozz al een vooruitblik op liet zien, komt in de VS beschikbaar.