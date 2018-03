NIeuwe Auris met andere naam Amerikaanse Toyota Corolla laat zich zien

Afgelopen maand presenteerde Toyota in Genève de volledig nieuwe Auris. Op de eerst grote beurs in Noord-Amerika volgt de variant die daar op de weg verschijnt, maar dan onder een andere naam.

Op de achterklep staat in de VS namelijk Corolla in plaats van Auris. Die naam verdween bij ons in 2010 uit de brochures, maar elders in de wereld voert Toyota de Corolla echter nog wel, veelal als sedan. Zo ook in Noord-Amerika. Daar verscheen in 2015 wel een sportieve versie van onze hatchback Auris onder de naam Scion iM. Vorig jaar veranderde die auto, na het verdwijnen van de merknaam Scion, in de Toyota Corolla iM. Om het nu toch wat makkelijker te maken, komt de Auris zoals wij hem kennen in Noord-Amerika op de markt als een Corolla Hatchback.

De foto's laten zien dat er weinig is veranderd aan het Europese uiterlijk voor de marktintroductie in New York. Leuk voor ons is dat we de Toyota nu in een andere kleur zien. Wij moesten het namelijk tot nu toe doen met de bruine introductiekleur met het zwarte dak. De Amerikaanse auto wordt geheel in het blauw op de foto's gezet. Daarnaast zien we voor het eerst een grote achterspoiler. In Amerika maken ze volgende week tijdens de New York International Auto Show kennis met de Corolla. Gisteren zagen wij voor de eerste keer de Auris ST voorbij komen.