Vooruitblik op nieuwe supercar Ambitieuze nieuwe fabrikant toont zich in Basel

Pure H is een in het Zwitserse Zürich neergestreken nieuwe onderneming met - natuurlijk - ambitieuze plannen. Tijdens de Grand Basel Trade Fair in Zwitserland heeft Pure H een schaalmodel getoond van de auto die uiteindelijk ook daadwerkelijk gebouwd moet gaan worden.

Start-ups houden zich tegenwoordig bezig met mobiliteitsoplossingen óf storten zich volledig op de ontwikkeling van supercars. Een middenweg lijkt er niet te zijn. Pure H valt in de laatste categorie, de Zwitserse start-up toont in zijn thuisland een 1:4-schaalmodel van de auto die het wil gaan produceren.

Pure H is een bedrijf van zakenman Rene Schmidli, een slimme investeerder die zich nu aan de wereld van de exclusieve sportauto's wil jagen. Volgens Pure H is het beoogde model niet simpelweg een hypercar. "Een hypercar is puur op het doorbreken van technische grenzen gericht," aldus het bedrijf. Bij de creatie van Pure H zouden zaken als exclusieve materialen, luxe en design tevens zeer hoog op de ladder staan.

De nog naamloze auto moet in een kleine oplage gebouwd gaan worden. Het chassis van de auto is volledig uit koolstofvezel opgetrokken. Pure H hint naar de aanwezigheid van een elektrische aandrijflijn. Meer details hebben we vooralsnog niet.