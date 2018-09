'Spraakbediening voor elke auto' Amazon's brengt Echo Auto

Spraakbediening is anno 2018 eigenlijk niet meer uit de auto weg te denken. Roep in de nieuwe A-klasse alleen al 'Hey Mercedes' en de virtuele assistent staat voor je klaar. Om dat nu ook voor oudere auto's beschikbaar te maken, komt Amazon met de Echo Auto waarbij spraakassistent Alexa tot je dienst is.

Je stem gebruiken om in de auto de muziek te regelen, het laatste nieuws te checken, de garage te openen of om het dichtsbijzijnde tankstation te vinden: met Echo Auto is het binnenkort in elke auto mogelijk volgens Amazon. Het bedrijf heeft een hele serie nieuwe apparaten aangekondigd die werken met hun spraakassistent Alexa, waaronder een spraakgestuurde magnetron en dus deze Echo Auto. Met de complete waslijst aan met spraak bestuurde gadgets wil Amazon grote rivalen als Apple en Google voor zijn. Het 45 gram wegende apparaatje kan op elk dashboard gelegd worden waarna een paar simpele instelling ervoor moeten zorgen dat Echo Auto je elke autorit van dienst kan zijn.

Normaliter gebruiken de Echo-apparaten een Wifi-internetverbinding om te functioneren. Aangezien dat in een auto niet vanzelfsprekend is, maakt de Echo Auto gebruik van de mobiele internetverbinding van de smartphone van de bestuurder. Eenmaal aangesloten kan het apparaat muziek afspelen via een bluetooth-aansluiting met de radio of aux-kabel, kunnen aanwijzingen van Apple Kaarten, Google Maps en Waze worden doorgegeven en verbindt hij je door met elke inkomend of uitgaand telefoontje. Het systeem is vooralsnog 'na uitnodiging' te bestellen voor $ 49,99. Later zal het apparaat voor iedereen op de (Amerikaanse) markt beschikbaar komen.