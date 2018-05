'Dealernetwerk' operationeel Alpine Centre Hengelo geopend

Nadat Alpine Centre Soestdijk in maart z’n deuren opende, is het nu de beurt aan het tweede deel van Alpines Nederlandse dealernetwerk. Munsterhuis in Hengelo krijgt de eer.

Net zoals in Soestdijk krijgt Alpine in Hengelo geen hoekje van de Renault-showroom toebedeeld, maar wordt het merk in een aparte ruimte met een aparte ingang op het podium gehesen. Dat moet ook, want het doel van de Alpine Centres is volgens Alpine 'om kenners en nieuwe klanten samen te brengen om hun passie voor het historische sportwagenmerk te delen'. Echte 'belevingscentra' dus, waar het samenstellen van een nieuwe A110 een waar feestje moet zijn. De showrooms zijn dan ook helemaal in Alpine-stijl opgetuigd, waarbij het bekende blauw een grote rol speelt.

In juni 2017 werd bekend dat Nederland twee Alpine-vertegenwoordigers zou krijgen. De productieversie in van de al eerder in concept-vorm gepresenteerde A110 verscheen in februari vorig jaar in introductie-trim, later deden de reguliere uitvoeringen Pure en de Légende hun intrede.