Alpine A110-prijs is openbaar Pure en Légende volgen later

Wie de Rij-impressie-video heeft bekeken weet het al, maar voor de rest: Alpine heeft bekendgemaakt wat de introductieversie van de A110 kost.

De Première Edition staat in Nederland te boek voor €67.500, zoals Roy Kleijwegt ook in de video al aangeeft. Voor dat geld konden snelle beslissers in de volgehangen introductieversie stappen. Wie dat nu nog wil, is te laat, want in maart werd al duidelijk dat de eerste serie van de zeer vermakelijke Franse sportieveling in vijf dagen was uitverkocht. Wereldwijd gaat het om 1.955 exemplaren, voor Nederland staan er 80 op de rol.

Daarom is het wachten nu op de reguliere A110's, zonder het 'Première Edition' dus. Die staan in maart op de Autosalon van Genève en zullen uiteindelijk via de twee Alpine Centers van ons land – Stam in Soestdijk en Munsterhuis in Hengelo – bij Nederlandse klanten terechtkomen. Inmiddels is ook duidelijk hoe die versies zullen heten: 'Pure' en 'Légende'. De Pure is de sportievere van de twee, terwijl de Légende luxer wordt uitgevoerd en een meer GT-achtige rol vertolkt. Beide versies zullen in de basis goedkopers zijn dan de volgehangen Première Edition, maar bij gelijke uitrusting pakt dat anders uit. Inschrijven voor beide uitvoeringen kan nu al, maar de auto's zullen pas een jaar later worden afgeleverd.