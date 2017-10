Slideshow

Alpine A110 krijgt eigen Cup De circuits op, maar exit Formule E

Renault geeft de nieuwe Alpine A110 z’n eigen racecup. De cup moet in 2018 van start gaan en brengt natuurlijk ook een speciale versie van de nog erg verse sportieveling met zich mee.

De Alpine A110 Cup, zoals de auto heet, gaat racen in de Alpine Europa Cup. Daarmee is een oude raceklasse feitelijk herboren, want in de jaren '80 was er ook al een evenement waarin Alpines het tegen elkaar opnamen.

De Alpine A110 leent zich natuurlijk uitstekend voor een cup, want de auto krijgt van huis uit een uiterst sportief karakter mee. Om 'm klaar te maken voor de Europese circuits, krijgt de auto natuurlijk allereerst de nodige onderstel-aanpassingen mee. De 'Cup' ligt bijzonder laag boven het asfalt en staat op lichtgewicht wielen met uiterst plakkerige banden. Een interieur met alleen de hoognodige voorzieningen, een rolkooi en een kuipstoel maken het feest compleet. De motor is aangepakt, al is het verschil met de straatversie klein: in plaats van 252 levert deze Alpine 270 pk.

Wie mee wil rijden met de Alpine Cup moet volgens Renault snel zijn, want het aantal inschrijvingen is voor het eerste seizoen gelimiteerd tot 20 auto's. Die kosten zo'n €100.000 per stuk en mogen tijdens zes evenementen aan de slag in 2018. De Alpine Cup is onder meer te zien op Paul Ricard in Frankrijk, Silverstone in Engeland en op Spa-Francorchamps in België.

Vrijwel tegelijkertijd maakt Renault bekend dat het z'n activiteiten in de elektrische Formule E aan het einde van het vierde seizoen, in de zomer van 2018 dus, zal stopzetten. Het merk zegt z'n middelen in plaats daarvan te richten op Formule 1-activiteiten.