Alpina presenteert XD3 Dieselbeul

Er is een nieuwe BMW X3, dus presenteert Alpina een nieuwe versie van z’n dieselbeul XD3. De auto heeft net als de al indrukwekkende X3 30d en zescilinder dieselmotor en doet daar nog een stevige schep bovenop.

In plaats van de standaard 265 pk levert de zes-in-lijn in de Alpina XD3 maar liefst 360 pk. Volgens Alpina is het blok gebaseerd op de sterkste versie van het blok, die dankzij vier turbo's in onder meer de 7-serie tot maar liefst 400 pk komt. De XD3 beschikt bovendien over maar liefst 770 Nm koppel en heeft het volledige vermogen beschikbaar vanaf 4.000 toeren per minuut. Het blok sleurt de X3 dan ook in 4,6 seconden van 0 naar 100 terwijl de een top van 266 echte kilomoters per uur binnen bereik moet liggen.

Bij Alpina zijn dat soort cijfers echter niet het belangrijkste, want het bijzondere bedrijf hoeft het niet te hebben van pure brute kracht. Daarom wordt de X3 overgoten met een Alpina-sausje zoals het bedrijf dat al jaren toepast. Een aangepast onderstel met instelbare dempers moet een brede klantengroep tevreden houden, subtiel spoilerwerk en fraaie kleuren zorgen voor het onderscheid aan de buitenkant en natuurlijk zijn er die kenmerkende wielen, die in dit geval 20 of 22 inch groot zijn.

